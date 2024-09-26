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Adana'da 5 milyon makaron ele geçirildi! Piyasa değeri 8 milyon lira

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:26
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Adana’da 5 milyon makaron ele geçirildi! Piyasa değeri 8 milyon lira

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 milyon makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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