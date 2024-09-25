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Tünel inşaatında TIR iskeleye çarptı: 4 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 17:42
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Tünel inşaatında TIR iskeleye çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapımı süren Alacabel Tüneli'ne malzeme getiren TIR'ın çarptığı iskeleden düşen 4 işçi yaralandı.

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