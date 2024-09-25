25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep’te öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 17:51
ABONE OL
Gaziantep’te öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı

Gaziantep’te öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 12’nci sınıf öğrencisi Ramazan Ö. (17), ağır yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör