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Miss Turkey güzeli İdil Bilgen atandığı Bingöl'de görevine başlamadı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 15:22
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Miss Turkey güzeli İdil Bilgen atandığı Bingöl’de görevine başlamadı

Miss Turkey yarışmasında 2024 Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından Bingöl Yayladere'ye doktor olarak atanan İdil Bilgen'in 15 gün dolmasına rağmen görevine başlamadığı öğrenildi.

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