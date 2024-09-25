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Ayıların davranışları fotokapanla tespit edildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 11:19
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Ayıların davranışları fotokapanla tespit edildi

Bartın ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki ayıların varlığı, kurulan 10 fotokapanla görüntülendi. 9 aylık süreçte, ayıların doğal yaşam davranışları kaydedildi.

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