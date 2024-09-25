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Niğde'de sahipsiz köpek dehşeti! Yaşlı kadın hastanelik oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 20:47
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Niğde’de sahipsiz köpek dehşeti! Yaşlı kadın hastanelik oldu

Niğde'de bahçede elma toplayan yaşlı kadına sahipsiz bir köpek saldırı. Çevredekilerin yardımı ile kurtulan yaşlı kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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