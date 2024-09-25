25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çekmişti: Tutuklandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 19:29 Güncelleme: 25.09.2024 19:30
ABONE OL
Bursa’da komşularını rahatsız edip polise silah çekmişti: Tutuklandı

Bursa'da akşam saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevredekileri rahatsız eden şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polislere silah doğrultarak mukavemette bulundu. Şahıs çıkarıldığı mercilerce tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör