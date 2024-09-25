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Batman'da 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı: 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 18:10
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Batman’da 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı: 3 yaralı

Batman'da 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

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