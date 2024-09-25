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Kayseri'de zincirleme trafik kazası! 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 00:27
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Kayseri’de zincirleme trafik kazası! 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobil ve 1 halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi olduğu yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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