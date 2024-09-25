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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 00:58
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Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

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