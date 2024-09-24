25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Evinde hareketsiz halde bulundu! Hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 23:21
ABONE OL
Evinde hareketsiz halde bulundu! Hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan Sabiha T. (45), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör