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Kastamonu'da polislere silahlı tehdit! 3 polis yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 22:44 Güncelleme: 25.09.2024 23:14
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Kastamonu’da polislere silahlı tehdit! 3 polis yaralandı

Kastamonu'da polislerin ihbar üzerine gittikleri yerde 2 şahıs önce mukavemet gösterdi ardından "seni yazdım" diyerek tehdit etti. Ekiplere silah çeken şahıslar ve polis arasında çıkan arbede de 3 polis hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan 2 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

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