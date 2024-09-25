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Kamyonetle çarpışan araç hurdaya döndü: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 23:04
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Kamyonetle çarpışan araç hurdaya döndü: 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesi kamyonetle çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

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