25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Karaman’da tartışma silahlı kavgaya dönünce olan oldu!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 01:39
ABONE OL
Karaman’da tartışma silahlı kavgaya dönünce olan oldu!

Karaman’da 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Korku dolu anların yaşandığı kavgada bir kişi vurularak yaralanırken yaralayan şahıs tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör