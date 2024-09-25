25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Akaryakıt istasyonunda facia! Araç alev alev yandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 01:19
ABONE OL
Akaryakıt istasyonunda facia! Araç alev alev yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki akaryakıt istasyonunda bir otomobil sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı kısa süre içerisinde söndürürdü. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör