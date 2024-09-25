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İzmir'de feci kaza | Otomobil takla attı! 1 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 03:45 Güncelleme: 25.09.2024 03:49
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İzmir’de feci kaza | Otomobil takla attı! 1 ölü

İzmir'in Balçova ilçesinde Berk Gedik yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Meydana gelen kazada Gedik hayatını kaybetti.

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