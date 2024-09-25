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Kalyon Kültür İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin uğrak sanat rotası olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 12:23 Güncelleme: 25.09.2024 12:25
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Kalyon Kültür İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin uğrak sanat rotası olacak

28 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin rotasında yer alan Kalyon Kültür, festival boyunca sanatseverleri zengin içeriği ile ağırlayacak. Kalyon Kültür, festival boyunca sabah 11.00'den akşam 21.00'e kadar açık olacak.

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