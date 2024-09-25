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Bursa’da minibüs bisiklete çarptı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 18:22
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Bursa’da minibüs bisiklete çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralandı.

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