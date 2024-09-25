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Edirne'de göçmen operasyonu! 14 kişi yakalandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 11:26
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Edirne’de göçmen operasyonu! 14 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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