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Yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı! 1'İ ağır 3 yaralı yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 23:10
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Yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı! 1’İ ağır 3 yaralı yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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