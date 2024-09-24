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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 23:04
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Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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