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15 gün sürecek! Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 23:11
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15 gün sürecek! Van’da bazı alanlar ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada Çatak ilçesinde bazı alanlar 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

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