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Van'da külçe altın operasyonu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 10:56
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Van’da külçe altın operasyonu

Van'da takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta, piyasa değeri 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirildi.

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