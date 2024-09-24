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Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını tüfekle vurup öldürdü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 10:59
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Eskişehir’de tartıştığı arkadaşını tüfekle vurup öldürdü

Eskişehir'de Burak Güven (26), telefonda tartışıp, motosikletle yanına gittiği arkadaşı Zafer Gebrecioğlu'nu (32) pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan Zafer Gebrecioğlu 2 gün sonra hayatını kaybetti, kaçan Burak Güven yakalanıp, tutuklandı.

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