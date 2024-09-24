24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 4 zanlı yakalandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 10:23
ABONE OL
Mersin’de uyuşturucu operasyonu! 4 zanlı yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 101 kök Hint keneviri, 683 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör