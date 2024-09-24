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Terör örgütü PKK'nın kuryesine operasyon! Kıskıvrak yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 18:18 Güncelleme: 24.09.2024 18:31
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Terör örgütü PKK’nın kuryesine operasyon! Kıskıvrak yakalandı

Terörle mücadele kapsamında devam eden çalışmalarla teröristlere geçit verilmezken terör destekçileri de tek tek tespit ediliyor. Adıyaman'da PKK'nın kamplarına kuryelik yaptığı belirlenen şahıs için düğmeye basıldı. Operasyonda şüpheli yakalandı ve çıkarıldığı mercilerce tutuklandı.

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