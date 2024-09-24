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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu: 600 bin TL'lik...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 18:39
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Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu: 600 bin TL’lik...

Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan kamyonette çelik kapıların içerisine zulalanan 600 bin TL olduğu değerlendirilen 600 bin dal sarılmış sigaraya el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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