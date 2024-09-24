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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 16:51
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

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