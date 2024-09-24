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İyi bir palamut marine sosu nasıl hazırlanır? Bu sos ile palamutlarınızı lezzetlendirin

Giriş: 24.09.2024 15:01 Güncelleme: 24.09.2024 15:01
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İyi bir palamut marine sosu nasıl hazırlanır? Bu sos ile palamutlarınızı lezzetlendirin

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından balıkçılar, ağlarını denize bırakarak palamut avına başladılar. Bu yıl denizlerde bolca bulunan palamutlar, hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Ancak palamutun gerçek lezzetine ulaşmak için iyi bir marine işlemi şart. Peki, palamut nasıl marine edilir ve en iyi marine sosu nasıl hazırlanır?

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