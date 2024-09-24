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Tekirdağ'da bıçaklı kavga! 1 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 23:02
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Tekirdağ’da bıçaklı kavga! 1 ölü

Tekirdağ'ın 100. Yıl Mahallesi'nde Tolga Çelik ile N.Y. arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca N.Y., Çelik'i bıçakla yaraladı. Yaralı adam, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede hayatını kaybederken, katil gözaltına alındı.

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