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Bolu’da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 22:53
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Bolu’da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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