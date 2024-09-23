24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara'da yanan evde ceset bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 23:56 Güncelleme: 23.09.2024 23:57
ABONE OL
Ankara’da yanan evde ceset bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binada yangın çıktığını vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör