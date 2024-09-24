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Kayseri'de bıçaklı kavga! 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 01:39 Güncelleme: 24.09.2024 01:39
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Kayseri’de bıçaklı kavga! 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde M.Ç ile Z.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca Z.İ. M.Ç.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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