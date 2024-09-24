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Siirt'te Yolda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 03:08
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Siirt’te Yolda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı

Siirt'te Yusuf Y., yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Aldığı kurşun darbeleriyle ağır yaralanarak yere yığılan Yusuf Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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