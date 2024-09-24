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Hatay'da trafik kazası! 1 ölü 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 01:47 Güncelleme: 24.09.2024 01:47
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Hatay’da trafik kazası! 1 ölü 1 yaralı

Hatay'da 31 AOV 914 plakalı otomobil ile 27 AVR 436 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişiden 1'i ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı.

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