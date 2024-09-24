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Ankara'da silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 03:15 Güncelleme: 24.09.2024 03:15
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Ankara’da silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Serdar K. kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Serdar K., hayatını kaybetti.

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