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Sakarya'da feci kaza! 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 04:56 Güncelleme: 24.09.2024 04:57
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Sakarya’da feci kaza! 5 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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