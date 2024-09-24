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Traktör uçuruma yuvarlandı! sürücü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 05:16 Güncelleme: 24.09.2024 05:19
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Traktör uçuruma yuvarlandı! sürücü hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesinde Ramazan Göktepe'nin (18) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada Göktepe hayatını kaybetti.

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