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Saatler geri alınacak mı, son durum ne? 2024 Kış saati uygulaması var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 07:31
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Saatler geri alınacak mı, son durum ne? 2024 Kış saati uygulaması var mı?

Eylül ayının son haftasına girilmesiyle birlikte, sonbaharın önemli dönüm noktalarından biri olan ekinoks tarihi yaklaşıyor. Bu dönemde, vatandaşların kafasındaki en büyük sorulardan biri de saatlerin geri alınıp alınmayacağı. Kış saati uygulaması, uzun yıllar boyunca ülkemizde kullanılan bir düzenleme olsa da, 2024 yılında bu uygulamanın yeniden devreye girip girmeyeceği merak konusu.

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