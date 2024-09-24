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Kırıkhanlı depremzedeler köy evlerine kavuştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 08:42
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Kırıkhanlı depremzedeler köy evlerine kavuştu!

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde en fazla etkilenen Hatay’da yıl sonuna kadar 5 bin köy evi hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Kırıkhan’a bağlı Saylak mahallesinde 76 aile evlerine kavuştu.

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