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Kübra Aykut neden intihar etti? TikTok fenomeni Kübra Aykut kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 06:33
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Kübra Aykut neden intihar etti? TikTok fenomeni Kübra Aykut kimdir?

TikTok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul'da 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. "Beni hak eden yok" sözleriyle kendi kendine düğün yaptığı video ile tanınan genç fenomenin, intihar ettiği iddiaları gündeme geldi. Olayın ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran ölüm, Kübra Aykut'un trajik sonunu araştırma konusu yaptı. Peki, Kübra Aykut kimdir ve kaç yaşındaydı?

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