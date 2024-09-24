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Nakliye aracında 40 bin adet kaçak sigara bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 08:50
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Nakliye aracında 40 bin adet kaçak sigara bulundu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir nakliye aracında yapılan aramalarda 40 bin adet kaçak sigara bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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