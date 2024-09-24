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Beylikdüzü'nde kimyasal madde fabrikasında yangın

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 08:59 Güncelleme: 24.09.2024 09:56
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Beylikdüzü’nde kimyasal madde fabrikasında yangın

İstanbul Beylikdüzü'nde Haramidere Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kimyasal madde üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının plastik maddelerin bulunduğu bodrum katında çıktığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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