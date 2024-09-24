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Milleti zehirleyeceklerdi! 17 ton bozuk tavuk son anda imha edildi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 15:54 Güncelleme: 24.09.2024 16:01
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Milleti zehirleyeceklerdi! 17 ton bozuk tavuk son anda imha edildi...

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan gıda denetimi esnasında 17 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirilerek imha edildi. Diğer yandan işletmenin, son tüketim tarihi geçmiş tavukları kıyma haline getirerek tekrar piyasaya sürdüğü tespit edildi. Ürünlerin imhası sonrasında işletmeye para cezası ve idari yaptırım uygulandı. İşte detaylar...

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