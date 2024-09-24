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Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu! Kan donduran sözler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 15:33 Güncelleme: 24.09.2024 15:40
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Mersin’de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu! Kan donduran sözler...

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerine bırakılmış bir bebel cesedi bulundu. Bebeğin boğularak öldürüldüğü düşünülürken bebeği bulan Cennet Bülbül "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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