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Kocaeli'de işçileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 16:07 Güncelleme: 24.09.2024 16:07
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Kocaeli’de işçileri taşıyan minibüs TIR’a çarptı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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