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Kars'ta otel yangını! 2 kişinin durumu ağır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 10:23 Güncelleme: 24.09.2024 11:19
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Kars’ta otel yangını! 2 kişinin durumu ağır

Kars'ta bulunan bir otelde çıkan yangında büyük panik yaşanırken bina içinde bulunan 10 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger yaptığı açıklamada yangının elektrik kontağından çıkma ihtimalinin olduğunu belirtti.

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