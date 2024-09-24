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Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 15:01
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Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Diyarbakır'da yaşanan trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

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