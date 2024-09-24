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Kuzey Marmara Otoyolu'nda panik anlar! Alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 22:10
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda panik anlar! Alev topuna döndü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Aracın alev topuna döndüğü olayda ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.

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