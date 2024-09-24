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Elazığ’da feci kaza! Otomobil ve iş makinesi çarpıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 19:34 Güncelleme: 24.09.2024 19:34
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Elazığ’da feci kaza! Otomobil ve iş makinesi çarpıştı

Elazığ'da otomobilin iş makinesi çekicisine çarpması sonucu yaşanan kazada araçta 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sıkışan yaralılar yerinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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